Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' mahlası ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Arnavutköy’de bir imam hatip ortaokulunda kaydedilen görüntülerle ilgili eleştirel ifadeler kullandı.



Çocuklara okutulan yeminin içeriğini analiz eden Ünlü, metinde geçen "şirk" vurgusunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan IŞİD jargonuna ait olduğunu savundu. Söz konusu yeminin arkasındaki ismin 'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk olduğunu öne süren Ünlü, bu durumun cemaatleşme üzerinden yürütülen bir gövde gösterisi olduğunu ifade etti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmaların odağındaki görüntüler, Selefi görüşleriyle tanınan Halis Bayancuk’un cemaati tarafından sosyal medyada gururla paylaşılmıştı. Paylaşımda, bu tablonun "yıllardır süren davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına ulaştığının kanıtı" olduğu iddia edildi. Kamuoyunda infial yaratan "Rabbimiz Allah, Önderimiz Muhammed, Gündemimiz Vahiy" şeklinde başlayan ve "Mücadelemiz Şirk ve Bidatedir" ifadeleriyle devam eden yemin töreni üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.



Son günlerde Laiklik Bildirisi'ne imza atan 168 kişiye yönelik sert ifadeler kullanması ile tartışma konusu olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaşanan skandal sonrası konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.