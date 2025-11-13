Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci, Youtube'da yayınlanacak bir programın tanıtım videosunu paylaştı.

Timsah Celil karakteriyle tanınan ve cinsiyet değiştiren Meli Bendeli'yi konuk alan Esra Ezmeci, "Ne Hissettin?" sorusunu yönelteceği programda Bendeli'ye "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"PARAM YOKTU"

Bendeli'nin verdiği cevap ise sosyal medyada gündem oldu.

Bendeli, "Eskortluk yapıyorum" yanıtını verirken; Ezmeci'nin "Bu kadar iyi bir oyunculuktan ne oldu da buna dönüştü?" sorusuna ise Bendeli, "Param yoktu" yanıtını verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.