TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla ilgili dernek ve vakıf yöneticileri dinlendi.

Komisyonda konuşan Türkiye, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, vakfın 1994 yılında kurulduğunu, bünyesinde asker, polis, sivil tüm gazi ve şehit yakınlarını temsil eden bir STK olduğunu belirtti.

"HEM ŞEHİTLERİMİZİ HEM GAZİLERİMİZİ DERİNDEN ÜZECEKTİR"

Süreçten beklentilerini dile getiren Lokman Aylar, şunları söyledi:

*Öncelikle terör örgütünün koşulsuz silah bırakması, kendini feshetmesi, eline silah almış herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekir.

*Takdir edersiniz ki askerimize, polisimize, sivil vatandaşlarımıza kurşun sıkmış, devletimizin birliğine beraberliğine kastetmiş terör örgütü üyelerinin elini kolunu sallayarak ülkemizde gezmesi hem şehitlerimizi hem gazilerimizi derinden üzecektir.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

*Biz terör örgütü mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku önünde hesap vermesini bekliyoruz ve gereken cezayı almalarını istiyoruz.

*Tabii ki eline silah almamış, kandırılmış, dağa çıkartılmış gençlerin gerekli makamlar tarafından rehabilite edilerek topluma kazandırılmasına bir diyeceğimiz yoktur.

*İkinci olarak terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Şehit ailelerimizin özellikle bu konuda hassasiyetlerinin bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir.

"TOPLUMUN TAMAMI BİLGİLENDİRİLMELİ"

"Bazı çevrelerce 'terör örgütü elebaşı Meclis’e girecek' gibi söylemlerle şehit aileleri ve gazilerimiz provoke edilmeye çalışılmaktadır" diyen Lokman Aylar, "Bu hususta başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere toplumumuzun tamamı bilgilendirilmeli, provokasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu hususta komisyondaki tüm partilerimize büyük görev düşmektedir" dedi.

"BÖBREĞİMİ VE GÖZÜMÜ VEREREK ÖDEDİM"

Hakkari Çukurca'da 1996’da yaralandığını anlatan Lokman Aylar, "Bu topraklarda yaşamanın bedelini bir böbreğimi ve bir gözümü vererek ödedim" dedi.

Protez gözünü çıkarıp göstererek konuşmasını sürdüren Aylar, "Ben 30 yıldır bu gözle yaşıyorum. Arkadaşlar bakın elime aldım gözümü. Niye? Bu vatan toprakları için bayrak için, sizin için, millet için. Bu konuda hiç kimse şehit ve gazi aileleri üzerine söz söylemesin. Biz bedelini ödediğimiz vatanda yaşıyoruz. Birileri gibi bedava yaşamıyoruz. Hiç kimse bizim adımıza konuşmasın" dedi.