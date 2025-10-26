Meteoroloji Uzmanı Macit, yeni haftada kısa süreli bir geçiş sonrası Türkiye’nin yeniden yağışlı havanın etkili olacağını söyledi. Pazartesi günü Marmara ve Ege’de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günleri yurt geneline yayılması bekleniyor.

METREKAREYE 10 İLA 30 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞECEK!

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.

Yeni dalga ile bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yerel fırtına riski bulunuyor. Macit, sıcaklıkların hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve önümüzdeki haftanın ortasına kadar 3-5 derece civarında artış göstereceğini dile getirdi.

Pazartesi sabahı, sıcak ve kuru bir hava ülkemize çöl tozuyla birlikte hızlı bir şekilde giriş yapacak. İstanbul’da 27, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova’da 30 dereceye kadar sıcaklıklar görülecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Balkanlar’dan gelen serin hava etkili olacak ve Afrika’dan gelen sıcak hava ile karşılaşacak. Bu durum, bölgede gergin hava koşullarına yol açabilir ve fırtına hattı oluşma ihtimali bulunuyor. Pazartesi akşamı ve gecesi bazı bölgelerde yoğun yağış bekleniyor.