Ali GÜLEN /FRANKFURT

SAĞLIK sektöründe yapılan bir araştırma, hangi günlerde ameliyatın daha az riskli olduğuna ilişkin bazı ilginç veriler ortaya koydu.

ABD ve Kanada’dan bilim adamları 40 binden fazla hastayı, ameliyattan sonraki 30, 90 gün, bir yıldaki ölüm vakaları, tekrar yatış veya komplikasyonlar gibi verileri inceleyerek değerlendirdi. Buna göre, Cuma günü yapılan ameliyatlardaki riskin haftanın diğer günlerine göre yüzde 5-6 daha yüksek olduğu belirlendi. Sadece ölüm riski hesap edilince, oran yüzde 10 daha fazla çıktı.

PAZARTESİ EN UYGUN GÜN

İsveç’te, yemek borusu kanseri hastalarını analiz eden bilim adamları, Pazartesi günü ameliyat edilenlerin hayatta kalma oranlarının yüzde 5 daha fazla olduğu sonucuna vardı. Komplikasyonlar ve ölüm riski, pazartesiden haftasonuna kadar istikrarlı bir şekilde artıyor ve Cuma ile haftasonu üzücü bir seviyeye ulaşıyor. Almanya’da net bir sayı yok. Ancak sağlıkçılar, yüksek iş yükünün haftasonu arttığını, ayrıca haftasonu personel sıkıntısı yaşandığını bu nedenle yetersizliğin yaşandığını belirtiyor. Akut komplikasyonların haftasonu zamanında fark edilemediğine de değinildi.