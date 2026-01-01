Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2-8 Ocak günlerini kapsayan haftalık hava tahminine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü batı kesimlerde artacağı, doğu bölgelerde azalacağı, hafta sonundan itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yer yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor."

ÇIĞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz'de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 İL İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Halen Erzurum ve Kars çevrelerinde devam eden kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI YAPILAN BÖLGELER

Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, Antalya körfezinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (02.01.2026) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz’de rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü (02.01.2026) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İŞTE KAR YAĞIŞI BEKLENEN VE DONDURUCU SOĞUĞUN YAŞANACAĞI İLLER

Sakarya, Bartın, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Ankara, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Çorum, Kırıkkale, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Bayburt, Gaziantep, Kilis, Bingöl, Mardin