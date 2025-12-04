İngiltere'de 4 Aralık Perşembe günü havaların sıfırın alıntına düşmesi uyarısından sonra uzmanlardan da basit ama etkili bir yöntem tavsiyesi geldi. Uzmanlar Cuma gününden önce yollara deterjan dökülmesi konusunda uyardı.

Genellikle dondurucu havalarda yüzeylerin kayganlaşmaması için kaya tuzu kullanılır fakat bu yöntemden daha etkili ve yüzeye zarar vermeyen alternatif bir yöntem daha var. Uzmanlar, tuzun çoğu zaman beyaz kalıntılar bıraktığını, hatta sızdırmazlık kaplamalarını aşındırabildiğini belirterek bu yöntemin kaldırımlara daha nazik davrandığını vurguladı.

TUZ DAHA ETKİLİ

Araba yolu uzmanı Bill Jarvis, ev sahiplerinin genelde ilk donu gördüklerinde tuza sarıldığını söyledi. Fakat bunun beton, parke taşı ve dekoratif yüzeylerde aşındırıcı olduğunu belirtti. Tuzun beyaz lekeler bırakabileceğini ifade eden Jarvis, kaplamaları da zayıflatacağını ekledi. Ayrıca "Ayakkabılar ve araçlar için zararlı olabilir, bitkilere ve yaban hayatına da zarar verebilir." dedi.

Yıllardır ev sahiplerine dış mekan yüzeylerini koruma konusunda danışmanlık yaptığını belirten Jarvis, su, alkol ve bulaşık deterjanından oluşan basit bir "Kendin yap" buz çözücü karışım önerdi. Uzman, bu yöntemi özellikle ilk don başlamadan önce uygulamanın faydalı olacağını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bu sürtünme alkolü karışımı çok daha düşünceli, hızlı ve üstelik inanılmaz derecede ucuz. Alkol buzun donma noktasını düşürürken, bulaşık deterjanı buzun yüzeye tutunmasını engelliyor."

KARIŞIMI HAZIRLAMA:

2 ölçek su

1 ölçek izopropil alkol

Bir miktar bulaşık deterjanı

Bu malzemeleri bir sprey şişesinde karıştırıp çalkalayın ve buzlu bölgelere uygulayın.

Jarvis'e göre saniyeler içinde etkisini gösteren bu karışım yüzeyleri güvenle yürünebilir hale getiriyor. Ve en önemlisi araba yoluna zarar vermiyor. Hatta dekoratif veya kaplamalı yüzeylerde bile gönül rahatlığıyla kullanılabilir.