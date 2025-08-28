Meteoroloji kaynakları, Türkiye genelinde cuma ve cumartesi günleri için önemli bir uyarı yaptı. Açıklamalara göre, yurt genelinde polen yoğunluğu normallerin 250 katına kadar çıkacak. Uzmanlar özellikle astım ve alerjisi bulunan kişilerin bu günlerde dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

TAM 250 KAT FAZLA OLACAK

Hava Forum tarafından yapılan açıklamada, “Normallerin 250 katı olan bir polen salınımı geliyor. Kanarya otu polen saldırısına karşı cuma ve cumartesi günleri dikkatli olalım. Alerjisi olanlar çok zorlanacaktır. Çevremizi bilgilendirelim” denildi.

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bitkilerden rüzgar, böcek ya da hayvanlar aracılığıyla taşınan ince tozların solunması sonucu ortaya çıkıyor. Hapşırma, burun akıntısı ve tıkanıklık en sık görülen belirtiler arasında yer alıyor. Ayrıca konjonktivit (göz nezlesi), ürtiker, astım ve nezle gibi sağlık sorunları da gelişebiliyor. Bağışıklık sistemi, poleni tehdit olarak algıladığı için kimyasal reaksiyon başlatıyor ve bu da alerjik semptomlara yol açıyor.

Uzmanlar, risk grubundaki vatandaşların polen yoğunluğunun artacağı günlerde açık havada uzun süre kalmaktan kaçınmasını, maske kullanmasını ve hekim önerisiyle ilaçlarını aksatmamasını tavsiye ediyor.