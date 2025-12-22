Aralık ayının son günlerine yaklaşılırken, Türkiye'nin birçok ilinde yılbaşına karla girilmesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda, 27 Aralık cumartesi günü 15 ilde kar yağışı görülmesinin beklendiğini duyurdu.



YURDUN İÇ KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNECEK



Paylaşılan yağış haritasında Karadeniz kıyılarında sağanak yağmur uyarısında bulunulurken, yurdun daha iç kesimlerinde ise orta ölçekli kar yağışının beklenildiği duyuruldu.

MGM'nin paylaştığı haritaya göre cumartesi günü kar yağışı beklenen 15 il şu şekilde:



- Düzce

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

- Çankırı

- Çorum

- Yozgat

- Amasya

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Ardahan

- Van

- Hakkari





31 ARALIK GECESİ SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR



Öte yandan meteoroloji kaynakları, 10 yıl aradan sonra İstanbul başta olmak üzere birçok Batı ilinde yeni yıla kar yağışı ile girilebileceği uyarısında bulundu.



Kar yağışının henüz aralık ayında Düzce'ye kadar gelmesiyle birlikte Marmara Bölgesi ve çevre şehirlerde de yeni yıl öncesi yağış beklentisi oluştu. Gelecek hafta Batı kesimlerinde kar yağışı görülüp görülmeyeceği sorusunun yanıtı ise önümüzdeki günlerde paylaşılacak hava tahmin raporlarına göre yanıt bulacak.