Mart ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir bir artış yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 24 il için kar yağışı uyarısında bulundu.



MGM'den yapılan uyarıda, Türkiye genelinde etkili olan güneşli havanın yarından itibaren yerini yağmur ve kar yağışına bırakacağı belirtilirken, cumartesi günü ise 24 ilde yoğun kar yağışının beklenildiği hatırlatıldı.

İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 24 il:



- Bolu

- Kastamonu

- Yozgat

- Kırşehir

- Niğde

- Kayseri

- Tokat

- Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Tunceli

- Elazığ

- Bingöl

- Bayburt

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Şırnak

- Ardahan

- Kars

- Ağrı

- Iğdır

- Van

- Hakkari

İSTANBUL'A YILIN SON KARI MART ORTASINDA DÜŞECEK



Meteoroloji uzmanları, İstanbul ve çevre şehirlere yılın son kar yağışının Mart ayının ikinci yarısında düşeceğini belirtti. 20 Mart'ta Kafkasya üzerinden Türkiye'ye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte megakentte yılın son kar yağışının görüleceği düşünülüyor.