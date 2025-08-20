Metropoll Araştırma 28 ilde 17-22 Temmuz tarihleri arasında bin 140 kişiyle CATI yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yaptığı çalışmanın sonucunu geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.
Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin yüzde 23,8 ile birinci parti olduğu görüldü.
Ayrıca ankette gözden kaçan ayrıntılar da yer aldı.
Ankette Cumhur İttifakı ortakları AKP'nin yüzde 3,6 oy, MHP'nin ise yüzde 0,6 oy kaybı yaşadığı görüldü.
Sırasıyla oy kaybı yaşayan partiler şöyle:
CHP: Yüzde - 0,2
DEM: Yüzde - 0,9
YRP: Yüzde - 0,9
SADECE 3 PARTİ OYLARINI ARTIRDI
Ankette yalnızca 3 partinin oy oranını artırması dikkat çekti.
İYİ Parti oylarını bir önceki aya göre yüzde 2,3 artırırken, Zafer Partisi'nin oy oranı da yüzde 1,5 arttı.
Anahtar Parti'nin oy oranı ise yüzde 0,3 artış gösterdi.
Dikkat çeken anket sonuçları ise şöyle: