MHP lideri Devlet Bahçeli’nin emekli maaşları için “sefalet ücreti” çıkışına karşın emeklilerin gelir adaletsizliğinin giderilmesi için verilen araştırma önergeleri MHP’nin de oylarıyla reddedildi.

AKP’de ise 20 bin TL'lik emekli ücretini savunmaya devam ederken, “emekliler yerel yönetimlerle desteklenmeli” çıkışı geldi.

HEM AKP HEM MHP REDDETTİ

MHP lideri Bahçeli, “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız” açıklaması sonrası muhalefet önceki gün TBMM Genel Kurulu’na emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili iki farklı araştırma önergesi verdi. Ancak iki önerge de reddedildi.

Önergeler görüşülürken MHP Grubu da AKP gibi ret oyu verdi.

AKP BELEDİYELERİ İŞARET ETTİ

Önergeler görüşülürken söz alan AKP’li Resul Kurt “Emeklilerimizin taleplerinin farkındayız. Bugün en düşük emekli aylığı 16 bin 881 lira. Bu tutarın 20 bin TL olarak uygulanmasıyla ilgili kanun teklifi Meclisimizin takdirlerine sunuldu. Emekli maaşı az prim ödediği ve prime esas kazancı düşük olduğu için 20 bin TL’nin altında bulunan emeklilerin emekli aylıklarının 20 bin TL tutara yükseltilmesiyle birlikte düşük aylıklı emekliler yönünden önceki altı aylık enflasyonun üzerinde olmak üzere yüzde 18,48 oranında artış gerçekleştirildi” dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; konuşmasında yerel yönetimleri işaret eden Kurt “Sosyal güvenlik sistemlerinde gelir garantisi sağlanması amacı her zaman arzu edilen korumayı sağlamaya yetmemektedir; dolayısıyla, düşük gelirli, kira ödeyen, geçim sıkıntısı çeken emeklilerin sosyal yardımlar, yerel yönetimler yönünden desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ev sahibi olmayan düşük gelirli emeklilerimizin kamuya ve belediyelere ait arsalarda kat karşılığı projelerle yapılacak konutlarda düşük bedellerle kiracı olarak oturmalarının sağlaması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine CHP sıralarından “Onu da mı yerel yönetime dayadınız? Niye iktidarsınız? Bırakın gidin, biz yönetelim ya” tepkisi yükseldi.

CHP'DEN MHP ÇIKIŞI

AKP’nin en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasıyla ilgili yasa teklifinin bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüleceğini anımsatan CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, bugün en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkartılmasını tekrar önereceklerini vurguladı.

MHP’nin çelişkili tavrını eleştiren Taşcıer “MHP’nin bakışı tutarsız. Yetmediğini düşünüyorlar ama onlar da ret veriyorlar. Madem öyle gelin, ortak akılla bir çözüm bulalım. Gerçekten sorunların farkına varsalar, 20 bin liranın yetmeyeceğini onlar da görürler” dedi.