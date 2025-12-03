Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ekol TV’de Nagehan Alçı’nın sunduğu “Tartışma Zemini” programına konuk olup, gündemdeki siyasi başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

'CUMHUR İTTİFAKI İLE MASAYA OTURURUM'

İttifak tartışmalarına dair soruyu yanıtlayan Arıkan, tüm partilerle görüşmeye açık olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı’yla da aynı zeminde oturabileceğini ifade etti. Ancak Arıkan, Saadet Partisi’nin vazgeçilmez ilkeleri bulunduğunu kaydederek, “Ne yaparsak yapalım önce ahlak ve maneviyat temelli politika üretmemiz lazım. Bu da adalete dayanıyor” dedi.

'BAHÇELİ KOMİSYONA GELSİN'

Programda komisyon çalışmaları ve Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden yaşanan polemikler de gündeme geldi. Arıkan, Bahçeli’nin sürece dair atacağı adımı önemli bulduğunu, ancak bunun kamuoyuna açık tartışmalar yerine komisyon çatısı altında yapılması gerektiğini savundu. “Sayın Bahçeli komisyona gelmeli. Kapalı bir oturumla, herkese söylemediği şeyleri söylemeli” diyen Arıkan, Bahçeli’nin doğrudan komisyona bilgi vermesinin, basın üzerinden yapılan açıklamalardan daha değerli olacağını ifade etti.

Arıkan, “Nasıl ki Hakan Fidan ve İbrahim Kalın gelip sunum yapıyorsa, Sayın Bahçeli de komisyonun konusunda konuşmalı. Paylaşacağı bilgiler kıymetlidir. Mutabakatın, bir gazete röportajı üzerinden değil, komisyonla yüz yüze paylaşılmasını daha doğru bulurum” değerlendirmesinde bulundu.