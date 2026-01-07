İktidara yakın TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Saadet Partisi ile AKP ile yakın zamanda bir temasın başlayabileceğini öne sürdü.

Fatih Atik katıldığı canlı yayında, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan daha önce de sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmışlardı, Gazze'ye gidecek gemilerle alakalı." dedi.

"AK PARTİ İLE YAKINDA TEMAS BAŞLAYABİLİR"

Atik, "Saadet Partisi'nin yönetiminden de tabanından da Cumhur İttifakı'yla özellikle AKP ile yakında temas başlayabilir. Bu yakınlaşmaya yönetim de taban da sıcak bakıyor" açıklamasını yaptı.