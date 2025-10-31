“Yolsuzluk, adam kayırma, kötü muamele” iddiası

2020 yılında hizmete giren ve 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açılan Erzurum Şehir Hastanesi, ileri teknoloji donanımıyla bölgenin örnek sağlık merkezi olarak gösteriliyordu. Ancak hastane hakkında son günlerde gündeme gelen iddialar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastane yönetiminin “yolsuzluk, adam kayırma, yüz kızartıcı suçlara göz yumma ve hastalara kötü muamele” gibi suçlamalarla anıldığını belirtti. Yurdagül, bu iddialara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün hiçbir adım atmadığını savundu.

“Birkaç kişinin yatırımı kötüye kullanması kabul edilemez”

Yurdagül, yaptığı paylaşımda vatandaşlardan gelen şikayetlerin giderek arttığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimiz için sağlık alanında bu kadar büyük bir yatırımın kendini bilmez birkaç kişi tarafından kötüye kullanılması asla kabul edilemez. Erzurum’da, Erzurumlu da bizim kırmızı çizgimizdir.”

MHP’li başkan, yaşanan olumsuzlukların hem kendilerine hem de İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletildiğini, ancak herhangi bir yaptırımın uygulanmamasını “aymazlık” olarak nitelendirdi.

“Hiç kimse devlete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz”

Yurdagül açıklamasında sert ifadeler kullanarak şu ifadelere yer verdi:

“Hiç kimse devlete ait olanı, millete ait olanı babasının malı gibi kullanamaz. Gerekirse tüm yargı yollarını devreye sokar, suçluların cezalandırılması için ne gerekiyorsa yaparız. Bizim canımız da malımız da Erzurum’a feda olsun; ancak Erzurumluya zulmedeni de Erzurum’a kurban ederiz. Bu böyle biline!”

MHP Erzurum İl Başkanı’nın açıklamaları, şehirde ve sağlık camiasında geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve hastane yönetiminin atacağı adımlara çevrildi.