Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları her geçen gün tırmanırken MHP cephesinden ittifakla ilgili henüz bir yorum gelmedi. Gözler yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

İTTİFAKTA HANGİ KONULAR GERİLİME NEDEN OLDU?

İttifakta ilk gerilimin işareti olarak emniyet atamalarından MHP'nin duyduğu rahatsızlık belirtilirken Bahçeli ve Erdoğan'ın KKTC seçimlerine ilişkin iki farklı yorum yapması da dikkat çekti.

Bahçeli'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi olduğu 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Resepsiyonda MHP'li isimler de partilerini temsil etmedi.

MHP'lilerin '29 Ekim' sessizliği sürerken Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları güçlendi.

BAHÇELİ YARIN NE DİYECEK?

Çatlak iddiaları gündemdeyken gözler Devlet Bahçeli'nin yarın partisinin grup toplantısında yapacağı değerlendirmelere çevrildi.

Yarın saat 10.45'te başlayacak grup toplantısında Bahçeli'nin çatlak iddialarına ilişkin değerlendirmeleri merak ediliyor.

MHP'YE YAKIN YAYIN ORGANI: YARIN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

MHP'ye yakınlığıyla bilinen yayın organı Türkgün, Bahçeli'nin yarın TBMM’de önemli açıklamalarda bulunacağını duyurdu.