MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sözleriyle başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde Meclis komisyonunun İmralı Adası’na gidip PKK elebaşı Apo ile görüşecek olması Cumhur İttifakı’nda ayrışmaya neden oldu.

‘VİCDANA AYKIRIDIR’

Komisyonda, ittifak ortakları HÜDA-PAR ve DSP İmralı’ya gidişe ‘ret’ oyu verirken diğer ortak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bir numaralı halk düşmanı. Teröristbaşının bu denli legalize edilmesi kabul edilemez” dedi.

Destici, Meclis komisyonun Öcalan’a gidecek olmasına şu tepkiyi gösterdi: “İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan’ın ‘ayağına gitme’ teklifidir. Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir teröristbaşının bu denli sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır.”

‘ŞİMDİ DEĞİŞEN NEDİR’

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Destici’nin sözlerini alıntılayarak sosyal medyadan cevap verdi: “Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek kararlılığındadır. Resmi açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek ‘saygılar arz edip’, türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve milli hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor? Sizi nasıl bir oyunda kullanıyorlar?”

Üç ayda değişti

Cumhur İttifakı ortakları geçen 25 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat’ta bir araya geldi. İttifakın 5 ortağı Selçuklu Meydan Mezarlığı’na ziyaret etti. Şimdi ise ittifak üyeleri arasında “Öcalan” ayrışması yaşanıyor.