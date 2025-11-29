Yeni açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunun üç üyesinin İmralı’ya yaptığı kritik ziyaret, Cumhur İttifakı’nda uzun süredir görülmeyen bir fay hattını harekete geçirdi.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirilen temasın “sürecin muhatapları arasında” yorumlanması, ittifak bileşenlerinde belirgin bir huzursuzluğa yol açtı.

Ziyarete ilişkin AKP’nin daha temkinli ve çekingen bir tavır sergilediği kulislerde dile getirilirken, ittifakın diğer ortakları ardı ardına sert çıkışlarda bulundu. Özellikle MHP–BBP arasında yaşanan gerilim, kamuoyunun önünde açık bir polemiğe dönüştü.

Ziyaret sonrası ilk çıkışı yapan isim Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Görüşmeyi “teröristbaşının legalize edilmesi” ve “hukuka aykırılık” olarak nitelendiren Destici’nin sözleri, MHP cephesinde büyük tepkiyle karşılandı. MHP yöneticileri ve partiye yakın yayın organları, Destici’yi hedef alan açıklamalarını sertleştirdi.

Destici ise yaptığı basın toplantısında eleştirilere sert bir dille yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Bizim söylediklerimiz de çok net. Ortalama hatta ortalamanın altında zekâya sahip ve art niyetli olmayan herkes bunu anlayabilir.”

Bu sözler, MHP ile BBP arasındaki krizi daha da derinleştirdi.

MHP’DEN SERT ÇIKIŞ

Destici’nin çıkışına MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den yanıt geldi.

Özdemir, sürecin bir “devlet politikası” olduğunu vurgulayarak Destici’ye şu ifadelerle yüklendi:

“Resmî açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek ‘saygılar arz edip’, türlü taleplerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor?”

MHP’ye yakın TürkGün Gazetesi de Destici’yi hedef alan bir yazıyla tartışmayı tırmandırdı. Söz konusu yazıda, BBP’nin yıllardır MHP karşıtlığı üzerinden konumlandığı savunularak “Cumhur İttifakı’nın gölgesinde her imkândan faydalanan Mustafa Destici’nin, ‘Terörsüz Türkiye’ stratejisine saldırması şüpheli bir durumdur” denildi. Destici’nin geçmişte “çözüm süreci” döneminde yaptığı açıklamaları anımsatılarak “Bugünkü agresifliğinin nedeni nedir?” sorusu soruldu.

DESTİCİ GERİ ADIM ATMADI

Basın toplantısında MHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Destici, ittifak içindeki tartışmada geri adım atmayacağını açıkça ortaya koydu:

“Dün, bugün söylediklerinin tam tersini söyleyen, herkesi ihanetle suçlayanların ithamlarını ciddiye almıyorum. Kendinizin bile inanmadığınız imalarla bize leke sürülemez.”

Komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin de konuşan Destici, görüşmenin PKK tarafından “Suriye’deki statüye zemin hazırlayan bir süreç” olarak sunulduğuna dikkat çekerek endişelerini dile getirdi.

DSP: ‘ASİL MİLLETİN TERAZİSİNDE TARTILACAK’

İttifakın bir diğer küçük ortağı DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal da ziyarete sert tepki gösterdi.

Aksakal, kapalı kapılar ardında planlanan bir süreçle Meclis iradesinin Öcalan’ın ayağına gönderilmesini “tarihi bir yanlış” olarak değerlendirdi. “Bu defakto kararın milletin terazisinde nasıl karşılık bulacağını hep birlikte göreceğiz” diyen Aksakal, basına yansıyan “Öcalan’ın Mazlum Abdi’yi İmralı’ya davet ettiği” iddiası için “Bu pilav daha çok su kaldırır” ifadesini kullanarak sürecin karanlık noktalarına işaret etti.

HÜDA-PAR: ‘GÖRÜŞECEKSENİZ KOMPLE GÖRÜŞÜN’

Komisyon oylamasında ret oyu kullanan bir diğer ortak HÜDA-PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise dikkat çekici bir öneri sundu:

“Madem Öcalan’la görüşülmesi gerekiyor, neden 51 kişilik komisyondan sadece 4-5 kişi gitti? Video konferansla tüm komisyon dinleyebilirdi.”

AKP TEMKİNLİ: ‘SÜRECİN SİYASİ RİSKİ VAR’

Cumhuriyet'te yer alana habere göre, kulislerde AKP’nin ziyarete ilişkin tutumunun “çekimser” olduğu konuşuluyor.

Parti içinde görüşmenin siyasi açıdan yüksek risk barındırdığı, tartışmanın ittifak dengelerini bozduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Resmi açıklamalarda sürecin “devlet politikası” olduğu vurgulansa da parti yönetiminin tartışmanın büyümesinden rahatsız olduğu aktarılıyor.

SİYASETTE YENİ BİR KIRILMA MI?

İmralı ziyaretiyle Cumhur İttifakı içindeki çatlak açık biçimde görünür hâle geldi. MHP ve BBP arasında tırmanan gerilim, DSP ve HÜDA-PAR’ın itirazları ve AKP’nin temkinli tutumu, ittifakın siyasi mimarisinin yeniden tartışılmasına yol açtı.

İlerleyen günlerde komisyonun raporunun ortaya çıkmasıyla birlikte ittifak içi siyasette daha sert açıklamaların gelmesi bekleniyor.