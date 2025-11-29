Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine tepki gösterdi. Destici "Bu gezinin, sadece 'turistik' değil; açıkça 'politik' ve 'teolojik' bir anlam taşıdığını görmekteyiz. Vatikan’ın klasik apostolik gezi protokolü içinde ilerleyen bu geziyi sırf 'kültürel-diplomatik nezaket' ya da 'masum bir anma etkinliği' diye değerlendirmek safdillikten öteye gitmez" dedi.

Destici, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Destici, şu ifadeleri kullandı:

- 1,5 milyar Katoliğin ruhani lideri ve Vatikan’ın ilk Amerikalı Papası olan 14. Leo’nun ilk yurtdışı ziyareti Ankara oldu. Ardından İstanbul ve İznik... Büyük Birlik Partisi olarak açıkça ifade edelim: Bu gezinin, sadece 'turistik' değil; açıkça 'politik' ve 'teolojik' bir anlam taşıdığını görmekteyiz. Vatikan’ın klasik apostolik gezi protokolü içinde ilerleyen bu geziyi sırf 'kültürel-diplomatik nezaket' ya da 'masum bir anma etkinliği' diye değerlendirmek safdillikten öteye gitmez.

- İznik ziyaretinin 'tarihsel', 'dini', 'ideolojik' ve doğal olarak 'politik' bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. Bunu görmeyip sadece bu ziyaret programını 'turistik hoşluk' ya da 'masum bir anma etkinliği' olarak öne çıkarmak ya tarih bilmezlik ya da bilmezden gelmektir! İznik hiç bir zaman nötr bir mekan olmadı, olmayacak da...

- Bu ziyaret bir gövde gösterisi olmayabilir; fakat kesinlikle bir 'hesaplaşma'dır. Hem Hristiyan dünyasının kendi iç hesaplaşması, hem de bizim kadim tarihimizle hesaplaşması… Devlet ve Millet olarak paniklemeye gerek yok, ama ayakta uyumanın da alemi yok! Biliyoruz ki, tarih, sembollerle de yazılır. Ve bugün İznik’te bir sayfa daha çevriliyor. Yeter ki aziz Türk devleti ve milleti olarak gözümüzü açık tutalım. Evelallah bunun da üstesinden geliriz.

MHP ZİYARETİ ŞOV OLARAK NİTELEDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14. Leo’nun 27 Kasım–2 Aralık tarihlerindeki Türkiye ziyaretine ilişkin bir açıklamada bulunmuştu.

Papa'nın ziyaretini bir şov niteliği taşıdığını ve dini ayrıştırmayı amaçladığını öne süren Yalçın şu ifadeleri kullandı:

- Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir.

- Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

- Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır.

- Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir.

- Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur.