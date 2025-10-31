MHP'li isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e temsili bir katılım gösterirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki 29 Ekim resepsiyonuna Bahçeli başta olmak üzere katılım sağlamaması gündeme bomba gibi düştü.

Ankara kulislerinde Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu yönündeki yorumlar arttı. Sık sık mesajlarıyla gündem olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan göndermeli bir mesaj geldi.

Yıldız, "Toplumun tamamını kucaklayan, temel hak ve özgürlük alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlara uygun şekilde bir dil inşa edelim.Sükunetle düşünelim." dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Düşmanlıkları körüklemeye hevesli olanların tuzağına düşmeyelim. Toplumsal sorunlara yaptığımız önerilerin pratik bir değer ifade etmedikçe zihin jimnastiği olmaktan öteye gidemeyeceğini bilelim.

Allah”ım! Bizleri sırat-ı Mustakim'den ayırma. Hayırlı Cumalar.