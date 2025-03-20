Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) MKYK Üyesi, Avukat Kazım Birtane, İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. BBP’li Birtane, 17-25 Aralık sürecine benzer olayların yaşandığını ve Türkiye'de siyasetin hukuk üzerinden dizayn edilmeye çalışıldığını belirtti. Birtane, Türk milletinin bu tür siyasi oyunlarını sevmediğini de sözlerine ekledi.

BBP’Lİ İSİMDEN DE TEPKİ GELDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasına Cumhur İttifakı’nın ortağı BBP’nin içinde de ses yükseldi.

“SİYASET HUKUK ÜZERİNDEN DİZAYN EDİLİYOR”

BBP'li Kazım Birtane şu ifadeleri kullandı:

*17-25 Aralık sürecine benzer bir takım işler oluyor memlekette, siyaset hukuk üzerinden dizayn edilmeye çalışılıyor. Hatırlarsınız dönemin 4 bakanı ile ilgili ortaya atılan birçok şey gerçekti lakin operasyonların gereği AKP iktidarına ayar vermekti.

-Şimdi de CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden bir süreç yürütülüyor, 30 yıl sonra üniversite diploması iptal ediliyor, bir sonraki gün PKK/KCK operasyonundan evinde gözaltına alınıyor. Siyaset hukuk eliyle dizayn ediliyor.

"TÜRK MİLLETİ BU TARZ SİYASİ OYUNLARI PEK SEVMEZ"

-İddialar doğrudur, yanlıştır bilinmez onu süreç gösterecek; doğru olsa bile nasıl 17-25 Aralık'ta millet siyasi olan operasyonlara kanmadıysa buna da kanmaz. Muhtar bile olamaz dedikleri Erdoğan’ı millet 23 yıldır ülkenin başına dikti. Türk Milleti bu tarz siyasi oyunları pek sevmez.

-Mağdur edebiyatı her zaman bu topraklarda kazanır. FETÖ’nün AKP’ye yaptığı hukuk adı altındaki operasyonlar, aynı yöntemlerle CHP ve daha çok İmamoğlu’na yapılıyor. Sanırım bir akıl İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacak.