İktidara yakın sosyal medya hesapları, geçtiğimiz günlerde Adıyaman’daki anaokulu açılışına katılan şarkıcı Gülben Ergen’i hedef almıştı.

Halay sırasında başörtülü bir kadının elini tutmadığı iddia edilen Ergen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

-Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz.

-Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gülben Ergen’in bu açıklamasına rağmen ünlü şarkıcıyı hedef göstermeye devam etmiş ve şunları söylemişti:

-Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada.

-Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.

Bunun üzerine Gülben Ergen, Mustafa Destici’ye dava açacağını duyurmuş, davadan kazanacağı parayla okul yaptıracağını açıklamıştı.

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk olan Destici, Gülben Ergen hakkındaki açıklamalarına devam etti.

Gazeteci Sinan Burhan, Destici’ye “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” diye sordu.

Destici ise “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.