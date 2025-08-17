BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mirasla ilgili cuma hutbesi tartışmalarına ilişkin Diyanet'e destek verdi. Diyanet'in hutbesinden kadınlara yönelik "Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" sözleri tepkilere neden oldu.

Destici, "Diyanet İşleri Başkanlığımız, her zamanki gibi vatandaşlarımıza Allah’ın emirlerini hatırlatmaktadır. Bu haftaki hutbede de miras konusunda, Allah’ın belirlediği ölçülere uyulmasının önemine dikkat çekilmiştir. Tıpkı namaz, oruç, zekat ve tesettür gibi bu da kişinin iradesine bırakılmış bir sorumluluktur." ddi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

Bir siyasetçi olarak söylemek isterim ki, Diyanet görevini yapmaktadır. Onu bu nedenle eleştirmek abesle iştigaldir. Bilakis, din adamları Allah’ın emirlerini hatırlatmadığında görevlerini yerine getirmemiş olurlar.

Ancak unutmamalıyız ki, ülkemizde miras hukuku ve tüm vatandaşlık hakları devletin yasaları çerçevesinde uygulanır. Dini hükümler, inanç sahiplerinin vicdani sorumluluğu kapsamında geçerlidir; yasal düzenlemeler ise tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır.

Özetle: Diyanet’in dini uyarıları ile devletin hukuku arasında bir çelişki yoktur. Biri inanç rehberliğidir, diğeri vatandaşlık ve hukuk güvenliğidir. İkisine de saygı göstermek, hem inanç özgürlüğünü hem de hukuk düzenini korumaktır.