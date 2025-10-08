DEM Parti’nin Meclis grup toplantısında dikkat çeken anlar yaşandı.

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit konuşmasında, “Umudu kuşanan, özgürlüğe yürüyen Diyarbakır’dan, kadim şehirden, Kürdistan’ın dört bir yanından özgürlük, eşitlik ve Öcalan’ın özgürlüğü için yürüyen kadınlar hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Koçyiğit’in “Kürdistan” ifadesinin ardından salonda bulunan partililer “Biji Serok Apo” sloganları attı.

Bu anlar Meclis tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

DESTİCİ'DEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olaya sert sözlerle tepki gösterdi.

Destici, şu ifadelerini kullandı:

Milletin ve milli iradenin temsil edildiği, devletin simgesi sayılan Gazi Meclis çatısı altında; bu millete kurşun sıkan, askerine pusu kuran, millet düşmanı bir terör örgütünün siyasi uzantısı; suçu sabit görülüp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan pkk terör örgütü elebaşı lehine sloganlar atılıyor.

Bu, sadece hadsizlik değil, doğrudan hukuka ve millî iradeye hakaret, yasaları hiçe sayıp devlete meydan okumadır.

Akıl alır gibi değil!

Bu rezilliğin hesabını, gencecik evladını, eşini, babasını, annesini “Vatan sağ olsun!” diyerek toprağa veren tek bir şehit yakınına kim verebilir?

Bu vatan için elini, kolunu, bacağını, gözünü kaybeden bir gazinin yüzüne kim bakabilir?

Şehit ya da gazi olmasa bile, gençliğinin en güzel yıllarını bu vatansızlarla mücadele ederek dağda, bayırda geçirmiş; ailesinden, evinden, çocuğundan uzak kalmış binlerce insanın vicdanına bu ihaneti kim açıklayabilir?

Meclis çatısı altında atılan sloganlar, açıktan terör örgütü propagandasıdır.

Bu tablo, sürecin terör örgütünün meclisteki uzantıları tarafından istismar edildiğinin de açık bir göstergesidir.

Derhal bu olanlara müdahale edilmeli; bu küstahlığa ve ihanete güçlü, hukuki ve kararlı bir cevap verilmelidir.

“İmralı’yla doğrudan diyalog” diyen DEM’in derdi barış değildir. Barışın anahtarı, bu ülkenin mukadderatına yıllarca ihanet etmiş, arkasına emperyalist güçleri alarak kırk yıl boyunca bu millete kurşun sıkmış bir örgüt elebaşı olamaz!

Bir kez daha söylüyoruz ki, terörle teröristle müzakere olmaz. Olursa işte böyle hadsizleşirler.

Kafalarını ezip geçeceksin hepsi bu kadar…