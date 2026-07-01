BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayımlanan "Ölü Deniz" adlı gösterisinde kullandığı ifadelerin dini değerlere hakaret içerdiğini savunarak, şöyle devam etti:

-Son günlerde bir stand-up'çı çıktı, biliyorsunuz. Bir anda gündeme geldi. Sosyal medyada bir anda çok izlenir bir duruma getirildi. Bu bir proje midir? Bu kendiliğinden mi oluşmuştur?

-Elbette ki açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. İşin o boyutu artık savcılarımızın denetimindedir. Şunu ifade etmek istiyorum: Elbette ki herkes stand-up yapabilir ancak bir ölçü var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın.

-Bunu İncil ile ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın. Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

-Siyasi eleştirileriyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahı ile ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz ama sen benim kutsal dil uzatırsan biz o dili koparırız. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek."