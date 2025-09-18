BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Destici, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mezhebi üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

"YARGI KURUMLARINI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Destici, şu ifadelerini kullandı:

-CHP’nin, yönettiği belediyeler ve geçmişte yaptığı kongrelerle ilgili bir yargı süreci devam ediyor.

-Biz de herkes gibi savcıların iddialarını, sanıkların savunmalarını takip ediyor, neticede yargının vereceği kararı bekliyoruz.

-İlk günden beri, problemlerin hukuk içerisinde çözülmesi, masumiyet karinesinin korunması, yargı sürecinin olabildiğince şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ile ilgili hassasiyetlerimizi kamuoyuyla paylaştık.

-Olabildiğince objektif ve tarafsız bir şekilde gelişmeleri izliyoruz ve itidalli davranıyoruz. Bir ayrıntıyla ilgili birkaç cümle söyleme mecburiyeti hissettim.

-Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar kamu görevlisi, milletvekili ve genel başkan olarak görev yaptı. Doğal olarak bu görevlerle ilgili, sayısız kararın ve açıklamanın altında imzası vardır. Her kararı ve her beyanı eleştirilebilir.

-Yaptığı uygulamalar eleştirilebilir, tarzı eleştirilebilir, üslubu eleştirilebilir; bu görevlere talip olmak ve bu görevleri kabul etmek, zaten doğası gereği eleştirilmeye ve tartışılmaya razı olmak anlamına geliyor.

-Eleştiri yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun inançlarının, mezhebi anlayışının ve kimliğinin malzeme yapılmasını şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Alevilik ve aileviler milletimizin ve ülkemizin değeridir.

-Alevilik üzerinden yapılacak suçlamalar, hakaretler, ifade eden ya da muhatabı kim olursa olsun alçaklıktır.

-Bu üslup, milletimize de ülkemize de düşmanlıktır ve hiçbir şekilde hoş görülemez, hoş göremeyiz.

-Bu yöndeki ifadeleri ve ifadelerin sahiplerini şiddetle kınıyor, yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz.

-Sadece Kılıçdaroğlu’na hakaret değil, bu aynı zamanda tüm alevi camiasına da yapılmış bir kötülüktür.