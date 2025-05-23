BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, erken seçim ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Ekol TV’de konuşan Destici, "Erken seçim ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Olası bir erken seçim için ise "2027 sonbaharında yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

“AKP kadrosuyla, Erdoğan ile bunu konuştunuz mu?” sorusuna ise Destici, “Özel oturup uzun uzun konuşmadık ama bazı ortamlarda dile getiriyoruz” yanıtını verdi.

“ERDOĞAN BİR KEZ DAHA ADAY OLMALI”

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok” açıklamasını değerlendiren Mustafa Destici, “Bu açıklamayı, Terörsüz Türkiye süreci başladıktan sonra, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı bu süreci anayasayı değiştirerek tekrar Cumhurbaşkanı seçilmenin önünü açmak için yapıyor’ gibi böyle aslı astarı olmayan yakışıksız ifadelere karşı bir cevap olarak değerlendiriyorum. ‘Benim böyle bir derdim yok’ diyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında Türkiye'nin içinden geçtiği bu şartlar içerisinde bir kez daha aday olmasını hatta Cumhurbaşkanı seçilerek devam etmesinin Türkiye, Türk milleti ve Türkistan coğrafyası açısından daha hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi