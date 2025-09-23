Yozgat'ın Sorgun ilçesinde S.E. adlı kadın, MHP'li Belediye başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile olan görüşmesini sosyal medya hesabından yayınladı.

İlçeyi karıştıran videoda S.E., Yozgat Valiliği, MHP ve AKP'li milletvekillerini etiketledi. Videoda S.E., Başkan Ekinci'nin evlenme vaadine rağmen sürekli oyaladığını anlatıyor. Başkan Ekinci'ye "Ne zaman evleneceklerini" soruyor. Ancak evli ve iki çocuk babası olan Ekinci, evlilik vaadinde bulunduğu anlaşılan S.E.'ye küfürle cevap veriyor.

Instagram'da yayınlanan 4 video kentte Cumhur ittifakı ortakları arasında da kriz çıkardı. MHP'li Başkan Ekinci, AKP'li Gençlik Kolları Başkanı Enes Şahin'i suçladı. Şahin gözaltına alındı, ifadesi sonrası ise serbest bırakıldı.

MHP LİSTEDEN DÜŞÜRDÜ

Şikayeti üzerine videoya erişim yasağı getirilirken, Ekinci, "Bu konuda haber yapılmasını istemiyorum, yargı gereğini yapıyor" demekle yetindi. Bir partili ise "Geçen ay ikili bir bağ evinde kavga etti. Başkan yaralandı ancak kendisini mangal yaparken bıçak kesti diye savundu. Konu hem hastane hem de yargı kayıtlarında var" dedi.

Skandal nedeniyle MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci'nin parti ilke ve politikalarıyla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listesinden düşürüldüğünü açıkladı. Ekinci ise partisine zarar vermemek için istifa ettiğini, görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.