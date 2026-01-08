Gazeteci Yılmaz Özdil, SÖZCÜ TV’de İpek Özbey’le birlikte yaptığı Kırmızı Çizgi programında Maduro’nun ülkesinden kaçırılmasını çarpıcı bir örnekle anlattı. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan örnek veren Özdil şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı yatağından alınıp tutuklanır mı deniyor. Sen önce kendi ülkende yaşananlardan rahatsız ol! CHP’nin cumhurbaşkanı adayını evinden, yatağından alıp Silivri’ye tıkmadılar mı? Böyle rezalet var mı? Sen Maduro’dan rahatsız olacağına önce kendi ülkende yaşanandan rahatsız ol. Bugün seçim olsa Ekrem İmamoğlu Türkiye’nin cumhurbaşkanı değil mi? Evet. Ekrem İmamoğlu, benim oy verdiğim büyükşehir belediye başkanım... Cumhurbaşkanı adayı olsa yine oy vereceğim.

DOSTUM MADURO

Benim cumhurbaşkanı adayımı, Türkiye’nin 2024 seçiminde birinci partisi olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayını yatağından alıp hapse koymadılar mı?

Sen hangi Maduro’dan bahsediyorsun. Önce bu körleştirme çabasını konuşalım.”

YouTube kanalında da konuyu yorumlayan Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dostum Maduro” demesinden yola çıkarak şunları söyledi:

MAŞALLAH DEDİK Mİ

“Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor” diye boşuna denmiyor. Libya’da “kardeşim Kaddafi” dedik, linç edilerek öldürüldü. Sudan’da “Kardeşim El Beşir” dedik, ülke ikiye bölündü. Mısır’da “Kardeşim Mursi” dedik, kafeste yargılandı ve mahkemede öldü. Suriye’de “Kardeşim Esad” dedik, iç savaş çıktı, Moskova’ya kaçtı. İran’da “Kardeşim Reisi” dedik, helikopter düştü. Filistin’de “Kardeşim Haniye” dedik, Tahran’da uykusunda öldürüldü. Son olarak Venezuela’da “Kardeşim Maduro” dedik, yatak odasından alınıp kelepçelendi.”