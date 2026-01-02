Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Fecir Alptekin, tartışmalara neden olan Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Alptekin, 2018 Temmuz’unda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İletişim Ofisi Başkanlığı’na atandı.

Alptekin 15 Kasım'da yönetim kuruluna atandı.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin KAP'a yaptığı bildirimde, "Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sayın Fecir Alptekin, II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin "Yönetim Kurulu Yapısı" başlıklı 4. maddesinin 4.3.6. fıkrasında belirtilen bağımsız üye kriterleri çerçevesinde, üstlendiği görevi söz konusu kriterlerden (ç) bendinde yer alan hususlar yönünde değerlendirme sonucunda Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, uygun adayın belirlenmesini takiben Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur." denildi.