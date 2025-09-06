Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu artmaya başladı"

"Bizim gündemimizde Türkiye’yi yaklaşık yarım asırdır canını acıtan terör belasından inşallah ebediyen kurtarmak vardır. Ocaklara ateşlerin düşmediği, anaların yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye, bunun için de sabırla, samimiyetle, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça görüyoruz ki saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan, istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi. Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar, diğer taraftan 'Muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak' gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir."

"Türkiye’nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak"

"- Bir başka taraftan Cumhur İttifakı’nın terörsüz Türkiye sürecine yönelik samimiyetini sorgulayarak akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Eş zamanlı olarak, örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak arzı mevut peşindeki siyonistlerin bölgemizdeki emellerine destek veriyorlar. Yani, ellerinin altındaki bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Yalan, provokasyon, iftira ve dezenformasyon, ne ararsan hepsi bunlarda var. Hedefleri belli; o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Ama bilmedikleri bir şey var. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız.

- Allah’ın izniyle kurulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara ve emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz. Yetti, savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, muhabbetimiz artacak, dayanışmamız inşallah perçinlenecek. Türkiye’nin ve bölgemizin önünde yeni kapılar açılacak. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık, evelallah bundan sonra da olmayacağız. Gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adım atmadık, bundan sonra da asla atmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız"

"Ülkemizin başını yere eğdiren utanç kaynağı oldular"

"- Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak... Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor. Dünyada ve bölgemizde ne olup bittiğinden zaten habersizler. Ara sıra yolları Avrupa'ya düşüyor orada da tek yaptıkları Türkiye'yi Batılılara ve yabancı medyaya şikayet etmek. İç tartışmaları bırakıp, yurt dışına gittiklerinde Türkiye partisi olacaklardı.

- Fakat neticede ülkemizin başını yere eğdiren utanç kaynağı oldular. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye hortumcusunu aklamak için hem kendilerini küçük düşürüyorlar hem de Türk siyasetinin itibarına zarar veriyorlar. Uzaktan kumanda ile idare edilen genel başkanın ağzından çıkanı artık kulağı duymuyor. Türk siyasetine ve bulunduğu konuma asla yakışmayan seviye yoksunu bir üslupla önüne gelene hakaret ediyor. İş öyle bir hal aldı ki, bu şahıs konuşmaya başlayınca aileler çocukları olumsuz etkilenmesin diye hemen kanal değiştiriyor."