Gülnur SAYDAM/SÖZCÜ

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla cezaevinde bulunan akademisyen Eda Saraç hakkında, aynı dosyadan “kamu görevlisine hakaret”ten ikinci bir soruşturma daha açıldığı ortaya çıktı.

CEZAEVİNDE EZİYET

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Eda Saraç’ın avukatı Atahan Öztürk, sürecin siyasi olduğunu belirtti ve Saraç’ı darp eden polis memuruna karşı dava açacaklarını söyledi.

Saraç’ı dün cezaevinde ziyaret eden CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Saraç’ın insanlık dışı uygulamalara maruz bırakıldığını söyledi.

Kaya, şöyle konuştu: “Saraç bir haftadır kıyafetlerine erişemiyor, aynı kıyafetleri giyiyor. Üstelik düzenli kullanması gereken ilaçları da verilmiyor, sağlık hakkı ihlal ediliyor. Eda Saraç’a yapılan bu muamele, adalet duygusuna olduğu kadar insanlık onuruna da ihanettir.”