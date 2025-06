Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sona erdi.

Toplantının ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi, iç ve dış politikaya ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu'da İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının 4'üncü gününde gerilime ilişkin ilk kez konuştu.

Konuşmasına vatandaşların geçmiş Kurban Bayramı'nını kutlayarak başlayan Erdoğan, Savunma Sanayisi'ndeki gelişmeleri ve Endonezya ile varılan KAAN uçağı satışına değindi.

Ortadoğu'da İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik başlattığı saldırıya da değinen Erdoğan, "Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilimler, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Pakistan-Hindistan çatışması potansiyel tehlike vasfını koruyor. İsrail'in Gazze'de sergilediği soykırım ile Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği eylemler hepimizin yüreğini kanatıyor" ifadelerini kullandı.

'MÜZAKERE MASASINI SAVUNDUK'

Gerilimin 4'üncü gününde İsrail-İran gerilimine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'ın nükleer tesislerini hedef alma bahanesiyle saldırmasının aslında sinsi amaçlar taşıdığı anlaşılıyor.

Biz en başından beri, İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmaların müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk. Bugün de aynı noktadayız. Cuma gününden beri gerek şahsen biz, gerek Dışişleri Bakanımız yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Bu görüşmelerde İsrail’in artık haydutluğa varan saldırganlığının tüm bölgemiz için oluşturduğu tehdit ve tehlikelere dikkat çektik. Sorunun çözümünün diplomasi ve diyalogla mümkün olduğunu ifade ettik. Türkiye olarak kolaylaştırıcılık dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu tüm muhataplarımıza açık açık aktardık.

Masada çözülebilecek meseleleri silahla, yıkımla, kanla, kaosla sivil-asker ayrımı yapmadan önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez. Bu tür şımarıklıkların beklenmedik sonuçlarını ortaya koyan örneklerle doludur. İran’a saldıran Gazze’yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail, aslında ne yaptığının farkında değil.

Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız o vakit iş işten çoktan geçmiş olacak. Unutulmamalıdır ki bu kadim coğrafyada hiçbir ülke kendi sınırlarından ve yönetiminden ibaret değildir."

Erdoğan, bölgedeki her hadisenin tüm toplumları yakından ilgilendirdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyon insanla sınırlı bir hadise, yine İran topraklarına ve halkına saldırmak da sadece İran devletini ilgilendiren bir vaka değildir. Hele Türkiye mevzubahis olduğunda kıtaları aşan bir etki gücünden söz etmek mümkündür. İsrail yaptığı her zulümler döktüğü her kan işlediği her insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumunun geleceğini riske etmektedir.

Biz Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vaaz ettiği ahlak vicdan adalet hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde önce kendi vatandaşımızı onunla birlikte dost ve kardeş toplumları en nihayetinde de tüm insanlığı kucaklamak için samimi bir gayret içerisindeyiz.

İnşallah bundan sonra da sadece kendi içimizde birliği beraberliği kardeşliği yüceltmekle kalmayacak aynı iklimin bölgemizde de hakim olmasını sağlayacak girişimlerimize devam edeceğiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa, toprağın altında şereflice yatmayı iyi biliriz. Bu irademizi mücadelelerle dolu tarihimizde defalarca ortaya koyduk. Bu duruma düşmemek kimilerinin yaptığı gibi öyle lafla edebiyatla mangalda kül bırakmayan afaki söylemlerle olmuyor. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz.

23 yılda bu noktaya ulaşmak öyle kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz ama içeride birilerinin yapılan her işi kötüleyerek bürokraside, akademide, medyada olmadık engeller çıkartarak sabote etmeye kalkışmalarını asla unutmadık, unutmayacağız. Her ne yaptıysak, bizden gözüküp oklarını bize fırlatan bu emperyalist uşaklarına rağmen yaptık.

Geldiğimiz noktada bilhassa insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. Zırhlı kara araçları konusunda adeta küresel bir markaya dönüştük. En zoru artık geride kalmıştır. Bir ürünü tasarımı yazılımı donanımı ve diğer unsurlarıyla üretim aşamasına getirmenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız."