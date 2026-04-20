Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Millet olarak hepimiz ailelerimizin hüznünü samimiyetimizle paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'taki menfur olayda 9 vefatımız, 21 yaralımız vardı. 15'i taburcu edildi. 3'ü yoğun bakımda, 6 yavrumuzun tedavisi sürüyor. Saldırılar milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu. Kahramanmaraş'a düşen ateş 80 vilayetimizin kalbine düştü.

Saldırı haberini alır almaz 4 bakanımızı hemen Kahramanmaraş'a gönderdik. Kabine üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz ilk andan itibaren ailelerimizin yanında oldu.

Yaralılarımıza acil müdahaleler yapılırken diğer yandan yargı, emniyet, milli eğitim, siber güvenlik ve siber güvenlik çalışmalarını başlattılar. Saldırılar tüm yönleriyle araştırılıyor.

Her iki saldırganın dijital ayak izleri kısa sürede tespit edildi. Çok önemli bulgulara ulaşıldı."