Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.30'da başladı.

Toplantının ana gündem maddesinin, terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci olması bekleniyor.

Toplantı iki saat sürdü ve saat 19.30'da sona erdi.

'TEK PARTİ FAŞİZMİ' DEDİ

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kızılcahamam'da yeni dönemin tarihi, siyasi, fikri çerçevesini çizdik. Bundan yine birileri rahatsız oldu. Bilhassa Türk-Kürt-Arap ittifakına yönelik mesajlarımız, tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar. Öyle saçma iddialar duyduk ki, bunları anlatmaya cehalet kavramı bile yetersiz kalıyor. Türk milletinin birliğini ve beraberliğini savunurken, Müslümanların evrensel kardeşliğini savunmanın da mümkün olduğunu anlamayacak kadar kopuk durumdalar."

"LGS'de başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler. Bursa'daki okulun astığı tebrik pankartı çarpırtılarak evlatlarımız hedef gösterildi. Çocuklarımızın temiz ve masum duygularını istismar ettiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın ümitlerinin heba edilmesine izin vermeyiz. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliğinde parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca kişinin girdiği sınavları hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Siyasetin limanı, ahlak ve vicdandır. Siyasetin gözetmesi gereken hudutları vardır. Hepimizin bu görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Duyumla, dedikoduyla siyaset yapılmaz. Böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmaz. Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara şunu diyorum; bu ülkenin çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, Türkiye'ye zarar vermeyin. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum, her birine başarılar diliyorum. Evlatlarım, biz size güveniyoruz ve sizi seviyoruz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Her biriniz inşallah ileride çok iyi yerlere gelecek, hem bizim hem de ailenizin gurur kaynağı olacaksınız."

"Sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye'deki Kürtler de öz kardeşimizdir. Onların da Siyonizmin sofrasına meze olmalarına müsaade etmeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler çok büyük bir hesap hatası yaptıklarını er ya da geç anlayacaklardır"