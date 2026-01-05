Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık iki saat süren ilk toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameraların karşısına çıktı.

Erdoğan, ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptığı operasyon ve ülke lideri Nicolas Maduro'nun Amerikan askeri birliği Delta Force tarafından alıkonulmasının ardından ilk kez konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Maduro hatırlatması"na tepki gösteren Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Erdoğan'ın Venezuela ile ilgili açıklaması özetle şöyle:

"Sayın Maduro ve Venezuela halkı, milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak, zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik. Hukukun gücü yerine gücün hukuku egemen olursa çatışma eksik olmaz.

Ne bölgemizde ne de başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir.

Bugünkü kabine toplantımızda, ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik.

Amerikan Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız telefon görüşmesinde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik.

Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti, refah, huzur ve kalkınma mücadelesinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."