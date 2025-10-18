Pera Müzesi'nin gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri programı 'Cumhuriyet Döneminde Yetişen Bestekârlar' başlıklı konserle sezona 'merhaba' diyor.
İLK KONSER 26 EKİM'DE
Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri serinin yeni konserinde, Münip Utandı ve Güzin Değişmez sahne alacak.
Klasik Türk Mûsikisi'nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın anısına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.
Koordinatörlüğünü Sinan Sipahi'nin, sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'in üstlendiği konser 26 Ekim'de saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek.