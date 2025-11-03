Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz’ün Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yönelik açıklamaları, bir kez daha toplumda infial yarattı.

Gündüz’ün geçmişteki karanlık söylemleri hatırlatılırken, Zafer Partisi Elazığ İl Başkanı Onur Omrak, bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve Cumhuriyet değerlerine saldırı teşkil ettiğini vurguladı.

Omrak, “Senin kimlere kara bela olduğunu, hangi aileleri yıktığını, dini kullanarak yaptığın ahlaksızlıkları çok iyi biliyoruz. Savunduğun şeriatla yargılansaydın, bugün konuşacak nefesin bile kalmazdı. Belasıyım dediğin düzen seni yaşatıyor. Çok büyüksün Cumhuriyet. Cumhuriyet, sana dahi konuşma hakkı tanıyan bir düzenin adıdır” dedi.

Gündüz, yaptığı konuşmada, “Biz Kemalizmin belasıyız, kemalizmin kara belası. Ortaya çıkmayacaktık, çıktık; Kemalizm elini ayağını toplasın, gidecek, hiç çaresi yok.” ifadelerini kullandı. Daha önceki sözleri de hatırlatılan Gündüz, geçmişte “Kemalist sistem yıkılınca Kemalistlerin mezarına işeyecekler.” demişti.

Gündüz’ün bu açıklamaları, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine yönelik açık bir saldırı olarak değerlendirildi.