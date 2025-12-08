'Kızılcık Şerbeti' dizisine geçen hafta veda eden oyuncu Ece İrtem sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstelendiği 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

O İDDİAYA YANIT VERDİ

Dizinin son bölümünde Erkan Avcı'nın canlandırdığı 'Asil Yıldırım'ın hastanede ziyaret ettiği, tüm vücudu sargılı bir karakterin kim olduğu sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Bu kişinin 'Işıl' olduğu iddialarına açıklık getiren İrtem, dizideki sürecinin net bir şekilde sona erdiğini belirtti.

İrtem, şu ifadeleri kullandı: "Kızılcık Şerbeti' benim için gerçekten bitti. Fazlası bile oldu. Senaristlerimize teşekkür ederim, ikisi de harika kadın."

"PES ETMEDİM, ÇOK UĞAŞTIM"

34 yaşındaki Ece İrtem oyunculuk hikayesini de anlattı. İzmir'de yaşadığı dönemde İstanbul'a gelip bir menajerlik ajansına kaydolduğunu, deneme çekimlerine katıldığını ve umutsuzluğa kapıldığı anlar yaşadığını söyledi:

"Teyzemlerin penceresinde gökyüzüne bakıp çok ağlamışlığım var. Pes etmedim, çok uğraştım. Küçük küçük roller gelmeye başladı. Hiçbirine hayır demedim. Bunlar basamak olacak, beni hedeflediğim yere götürecek dedim."

Cumhuriyet Savcısı bir baba ve Yazı İşleri Müdürü bir annenin kızı olan Ece İrtem, ailesinin görevleri nedeniyle de Türkiye'nin farklı şehirlerinde büyüdüğünü söyledi. Bu nedenle uzun süreli arkadaşlıklar kuramadığını dile getiren İrtem,"Ama yeni insanlar tanıdım, yeni gelenekler gördüm. Türkiye'yi tanıdım" dedi.