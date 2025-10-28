29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine hazırlıklarda son aşamaya gelinirken, Milli Eğitim müdürlüklerinin milli bayram kapsamında Türk Bayrağı'nın yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin asılmasını istemesi tartışmalara neden olmuştu.



Söz konusu tartışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) dikkat çeken bir adım geldi.







TSK TARİHİNDE İLK: ERDOĞAN POSTERLERİ ASILDI



Gazeteci Müyesser Yıldız, 29 Ekim kutlamaları kapsamında ilk kez TSK'nın Ankara'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı binasına ve Kuvvet Komutanlıkları binalarına Türk Bayrağı ve Atatürk'ün yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinin de asıldığını belirtti.







