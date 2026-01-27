İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıkladığı İzmir merkezli operasyonla ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde İspanya açıklarında ele geçirilen 10 ton kokainle ilgili olarak “Türkiye ile ilgisi yok” diyen Bakanlığın açıklaması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmayla boşa düşmüş, 10 kişi tutuklanmıştı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre bu kez İzmir’de ilginç bir olay yaşandı. Bakanlığın “Cumhuriyet tarihinin en büyük torbacı operasyonu" diye duyurduğu olayda gözaltına alınanlardan 9 kişinin firar ettiği öne sürüldü.

YETERLİ NEZARETHANE YOKTU

14 ilde gerçekleştirilen ve 641 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ana üssü İzmir oldu.

Ancak İzmir Emniyeti’nin, bu denli yüksek sayıda şüpheliyi barındırabilecek kapasitede nezarethanesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Bu nedenle 300’ü aşkın şüpheli, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nun spor salonuna götürüldü. Adli işlemlerin takibi ise emniyet yerine okul personeline bırakıldı.

9. FİRARİ HALA ARANIYOR

Yaşanan bu organizasyon eksikliği firarla sonuçlandı. Sekiz şüpheli polis okulundan kaçarken, bir kişi de adliye binasından firar etti. “Tarihi operasyon” olarak duyurulan süreç, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan arama çalışmalarıyla devam etti. Dokuzuncu firari ise hâlen aranıyor.