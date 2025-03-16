Senato Cumhuriyetçileri, Trump'ın 2017'deki 4,6 trilyon dolarlık vergi kesintilerini ve diğer vergi tekliflerini, kaçak göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesini ve askeri harcamaların artırılmasını karşılamak için düşük gelirli Amerikalılara yönelik Medicaid sağlık sigortası programının elden geçirilip geçirilmemesi konusunda kapalı kapılar ardında tartışmalara girdi .

Cumhuriyetçi senatörler için en önemli soru, Trump'ın gündemine yönelik olarak geçen ay Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçen bütçe taslağında yer alan önümüzdeki on yıldaki 1,5 trilyon ila 2 trilyon dolarlık harcama kesintilerini karşılayıp karşılayamayacakları veya aşabilecekleri.

Güney Dakota'dan Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri John Thune gazetecilere yaptığı açıklamada, "Daha ileri gitmek isteyen çok sayıda insan var, bazıları ise bu kadar ileri gitmek istemiyor" dedi.

Muhafazakar Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyeleri, harcama kesintilerini güvence altına almayan herhangi bir Senato bütçe taslağını engellemeye hazır olduklarını söylüyor.

Reuters'ın Medicaid verileriyle ilgili analizi, Cumhuriyetçiler için politik açıdan riskli bir tasarruf kaynağı olan ve Trump'ın 2024 seçimlerinde kazandığı eyaletlerdeki 35 milyondan fazla Amerikalıya fayda sağlayan Medicaid'in geleceğinin belirsiz olduğunu gösteriyor.

Federal ve eyalet hükümetleri tarafından ortaklaşa finanse edilen program, beş Amerikalıdan birini kapsıyor. Tarafsız Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, federal hükümete geçen yıl 618 milyar dolara mal oldu ve bu da onu yaşlı Amerikalılar için Medicare programı ve Sosyal Güvenlik emeklilik programından sonra üçüncü en büyük kalem haline getirdi.

Bazı Cumhuriyetçiler yeterli harcama kesintilerinin yalnızca Medicaid'i elden geçirerek gerçekleştirilebileceğini düşünüyor ve faydaları kesmek yerine programı iyileştirmeye yemin ediyor. Diğerleri ise sosyal güvenlik ağı programlarının korunmasını tercih ediyor - özellikle de artan bir durgunluk riski zamanında .

Senato Finans Komitesi'ndeki en üst düzey Demokrat olan Senatör Ron Wyden, Trump'ın seçim kampanyası sırasında orta sınıfa yardım etmekten sık sık bahsettiğini söyledi. Oregon Demokratı, "Kampanya sona erdiğinde, tepedeki insanlara yardım etmeye ve bunun bedelini mütevazı gelire sahip insanlara yükleyerek ödemeye geri dönüyorlar," dedi. Cumhuriyetçilerin vergi indirimi planlarını "sızmayı tekrar hızlandırmaya" benzetti.

KALDIRAÇ OLARAK BORÇ TAVANI

Trump'ın gündemine ilişkin tartışmalar bir diğer önemli mali konuyu da gündeme getiriyor: Borç tavanı.

Harcamalarda daha derin kesintiler yapılmasını savunan Senato Cumhuriyetçileri, ülkenin 36,6 trilyon dolarlık borcuna Kongre tarafından zorunlu kılınan borçlanma limitini istediklerini elde etmek için bir kaldıraç olarak kullanmayı umuyor.

Hafta sonu hükümet kapanışından kurtulan Kongre , Trump'ın gündemini geçirmek için yüksek riskli bir yıl ortası son tarihiyle karşı karşıya, zira Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bütçe planlarına 4 trilyon dolarlık bir borç tavanı artışı ekledi. Kanun koyucular, Hazine faturalarını ödeme yeteneğini tüketmeden önce tavanı yükseltmeyi başaramazsa, ülke felaket bir temerrütle karşı karşıya kalacak.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da Trump ile harcama kesintilerini görüşen Senato Maliye Komitesi Cumhuriyetçileri, başkanın borç limitinin yasa tasarısının bir parçası olarak kalmasını istediğini söyledi.

Beyaz Saray toplantısına katılan Wisconsin Senatörü Ron Johnson, "Borç limiti gibi şeylere ihtiyacımız var, çünkü makul harcama seviyelerine inmemizi sağlayacak tek kaldıraç bu" dedi.

Kongre'nin borç konusunda tekrarlanan uçurum siyaseti, dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan ikisinin, federal hükümetin bir zamanlar en üst sırada yer alan kredi notunu düşürmesine yol açtı.

Senato Cumhuriyetçilerinin 53-47 çoğunlukla, bir tasarıyı geçirmeleri ve Demokratların Trump'ın yasama gündemini engellemek için Senato'daki filibuster yöntemini kullanma yeteneğini engellemek için bütçe uzlaştırması olarak bilinen parlamento aracını devreye sokmaları için yalnızca 51 oya ihtiyaçları var.

"Temsilciler Meclisi ile uzlaştırmamız gereken daha çok şey var," dedi Trump ile geçen hafta görüşen bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis. "Yaptığımız şeyin bir parçası da başkanın da aynı fikirde olduğundan emin olmaktı. Ve bu açıdan iyi bir görüşmeydi."

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Trump'ın gündemini Mayıs ayı başına kadar Kongre'den geçirmek istiyor. Bu da Senato'nun, Johnson'ın Temsilciler Meclisi'ndeki 218-214'lük dar çoğunluğuyla kabul edilebilecek bir bütçe taslağı üzerinde anlaşmaya varması için çok az zamana sahip olmasını sağlıyor.

MEDICAID BÖLÜMÜ

Senato taslağını hazırlamaktan sorumlu Senato Bütçe Komitesi Başkanı Lindsey Graham, harcamalarda Temsilciler Meclisi ile uyumlu hale gelmenin Medicaid'de bir revizyon gerektireceğini söyledi.

Güney Carolina'dan Graham muhabirlere, "Medicaid'i reform etmezseniz, oraya varabileceğinizi sanmıyorum," dedi. "Reform edilmesi gerekiyor."

Tüm Cumhuriyetçiler aynı fikirde değil.

Senato Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komisyonu'nun başkanı olan Louisiana Senatörü Bill Cassidy, "Başka ne olduğuna bağlı" dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın gündemine ilişkin planı, on yıl içinde sağlık ve enerji sektörlerinden 880 milyar dolar ve tarımdan da 230 milyar dolar kesinti yapılmasını öngörüyor. Bu rakamlar, Medicaid ve Ek Gıda Yardım Programı da dahil olmak üzere yoksullara yönelik beslenme programlarında kesintiler olabileceği konusunda endişelere yol açtı.

Temsilciler Meclisi ayrıca on yıl içinde eğitim programlarından 330 milyar dolar kesinti yapmayı planlıyor.

Trump, Medicaid, Medicare ve Sosyal Güvenlik'e güvenenlerin yardımlarında herhangi bir azalma olmayacağına dair söz verdi.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin çoğunluğu, özellikle de muhafazakar bölgelerdekiler, Medicaid'deki değişikliklere destek veriyor gibi görünse de, bağımsızlar ve Demokratları da içeren daha geniş eyalet çapındaki seçim bölgelerine hizmet veren Cumhuriyetçi senatörlerin bu trene binmesi daha yavaş oldu.

Önerilerden biri, Uygun Fiyatlı Bakım Yasası kapsamındaki Medicaid alıcıları için geçerli olan %90'lık federal eşleştirme oranının, %50 ile %77 arasında değişen geleneksel Medicaid alıcılarına sunulan tıbbi yardım oranlarına düşürülmesini öngörüyor.

Cumhuriyetçi Senatör Shelley Moore Capito, "Şu anda eyalet yönetimiyle bunun ne tür etkileri olabileceğini görmek için görüşüyorum" dedi ve Medicaid değişikliklerinden endişe duyduğunu sözlerine ekledi.

Tarafsız Kaiser Aile Vakfı'na göre, Capito'nun memleketi Batı Virginia'nın yaklaşık %28'i düşük gelirli çocuklara yönelik Medicaid veya ilgili bir programa kayıtlı.

Cumhuriyetçiler ayrıca Medicaid harcamalarındaki büyümenin tıbbi enflasyon oranıyla sınırlandırılması ve federal katılımın eyaletler tarafından tanımlanan faydalara sahip mali katkılarla sınırlandırılması konularını da görüştüler.

Çalışmaya elverişli yetişkinlere çalışma zorunluluğu getirilmesinden yana olan Tillis, "Medicaid'in daha sistematik bir şekilde ele alınması gerekiyor" dedi.

"İnsanların ona dokunmayın demesinden duyduğum endişe, ihtiyacı olan yararlanıcılar için kelimenin tam anlamıyla bir uçurum yaratmaları," dedi Kuzey Karolina Cumhuriyetçisi. "Sağlam bir mali temele oturtulması gerekiyor ve duyduğum kasvet ve karamsarlıklardan uzak bir şekilde yapılabilir."