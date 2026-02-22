Meksika'da ordu ile karteller arasında çatışma var...

Meksika basınında yer alan bilgilere göre, ülkenin en büyük uyuşturucu baronlarından Jalisco New Generation Cartel'in (CJNG) lideri 'El Mencho' lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'e operasyon düzenlendi.

Jalisco eyaletinin dağlık bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda ABD ve Meksika makamlarının en çok aradığı isim Cervantes'in öldürüldüğü iddia edildi.

Operasyonun ardından ülkede kaos yaşandı; ordu ile karteller arasında çatışmalar çıktı.

CÜNEYT ÖZDEMİR MAHSUR KALDI

Çatışmalar sürerken gazeteci Cüneyt Özdemir, tatil için gittiği Meksika'da mahsur kaldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çatışmaların ortasında kaldıklarını duyuran Özdemir, "Meksika Büyükelçiliğimiz ile irtibat halindeyiz" dedi.

Bulunduğu otelden canlı yayın yapan Özdemir, Meksika'nın en büyük kartellerinden birinin liderinin öldürüldüğünü, Meksika'daki 6 ya da 8 eyalette misilleme eylemleri yapıldığını; otobüslerin, araçların yakıldığını, tüm uçuşların iptal olduğunu söyledi.