Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, sahasında Golden State Warriors'ı 136-131 mağlup etti. Moda Center'da oynanan karşılaşmada 35'er sayı atan Jerami Grant ve Shaedon Sharpe, Blazers'a galibiyeti getiren isimler oldu.

Ev sahibi ekipte Robert Williams, 11 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken Deni Avdija 26 sayı kaydetti. Warriors'ta ise 48 sayıyla maçın en skorer ismi olan Stephen Curry'nin performansı, yenilgiyi önlemeye yetmedi. Kariyerinde 30 yaşından sonra 45. kez 40 sayı barajını geçen Curry, bu alanda rekoru Michael Jordan'dan devraldı. Konuk ekipte Jimmy Butler 16 ve Draymond Green de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Adem Bona oynamadı Sixers kaybetti

State Farm Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 120-117 yendi.Hawks'ta Jalen Johnson 12 sayı, 12 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Dyson Daniels, 27 sayı ve 10 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 20 sayı ve 15 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. 76ers'ta Paul George, 35 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte VJ Edgecombe, 26 sayı atarken Joel Embiid ise 22 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, forma şansı bulamadı.