NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi. Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı. Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

