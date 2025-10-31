Muğla’nın Milas ilçesinde 22 yılda yaklaşık 15 milyon hastaya hizmet veren ve 2020 yılında yeni yapılan Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesi ile kaderine terk edilen Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi’nin çürümeye terk edilmesi vatandaşları isyan ettirdi.

I5 YILDA SAVAŞTAN ÇIKMIŞ HALE DÖNDÜ

Bölgenin en önemli ve donanımlı hastanelerinden biri olan devlet hastanesinin camları kırıldı, içine ot bürüdü, kaderine terk edilen hastanedeki görüntüler savaş alanını andırdı.

ATATÜRK BÜSTÜDE ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Hastanenin bahçesinde bulunan Atatürk Büstü’de korumaya alınmadı çürümeye terk edildi. Büstün altındaki “BENİ TÜRK HEKİMLERİNE EMANET EDİNİZ. K. ATATÜRK “ yazısı dikkat çekti.Hastane ve Atatürk büstünün içler acısı hali görenlerin yürekleri burktu.

Vatandaşların tepkisine neden olan görüntülerde, hastane malzemelerinin gelişi güzel bırakıldığı, odaların harabeye döndüğü ve milli servetin çürümeye terk edildiği görüldü.

HASTANEYE GİRENLERE SORUŞTURMA AÇILDI

Bu arada Milaslı bir grup gencin hastanenin içerisine girerek video çekip sosyal medyada paylaşım yapması üzerine soruşturma açıldı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morgunda bir grup genç tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Başsavcılık, kamuoyunda tepki toplayan olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAĞIZ

Sözcü’nün ulaştığı Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanlığı sorumlusu Hurşide Uslu yaptığı açıklamada “İddia edildiği gibi hastanenin içinde herhangi bir tıbbi cihaz malzeme bırakılmadı. Destek Hizmetlerimiz hastanede inceleme yaptıktan sonra nasıl değerlendireceğimize karar vereceğiz” diye konuştu.