Türkiye onu “Ataköy Kontu”, “Sahil Baronu” ve “Emlak Kralı” gibi lakaplarla tanıdı. 1980’lerin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Yafes Öztürk, başarılarıyla olduğu kadar ölümü ve sonrasında yaşananlarla da gündemden hiç düşmedi. İşletmelerindeki günlük hasılat çuvallarla bankaya taşınırken, ani ölümü, cenazesinde yaşanan skandallar ve miras kavgaları Türkiye’nin hafızasına kazındı.

MESLEĞE LOKANTACILIKLA BAŞLADI

1936 yılında Gaziantep’te yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Öztürk, eğitimini dışarıdan sınavlarla tamamladı. Genç yaşta İstanbul’a gelerek lokantacılık sektöründe çalışmaya başladı. 1965’te açtığı Restoran Antepli ile büyük başarı yakaladı. Ardından 1981’de Ataköy Turistik Tesisleri’ndeki dev ihaleyi kazanarak 4 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük restoranı olan Mavi Marmara Et Lokantasını açtı. Burada siyaset ve iş dünyasının önemli isimleriyle güçlü ilişkiler kurdu.

SİYASİLERE YAKLAŞTI

Öztürk, edindiği çevreyle siyasete de adım attı. DYP’de delege oldu, Süleyman Demirel’e yakın isimlerden biri haline geldi. 270 dönümlük Ataköy arazisi için Emlak Bankası’yla dev bir anlaşma imzaladı. Bu projeyle oteller, eğlence mekânları ve alışveriş merkezleri planlandı. 1980’lerin sonuna gelindiğinde Öztürk, vergi rekortmenleri listesinde ilk sıralarda yer alan, ülkenin en zengin iş insanlarından biri olmuştu.

CENAZE KARIŞTI: EŞİ DIŞINDA 2 KADINDAN ÇOCUK YAPMIŞ

9 Ağustos 1993’te İzmir’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Öztürk’ün ani ölümü ülke gündemine bomba gibi düştü. Ancak asıl şok cenazesinde yaşandı. Resmi nikâhlı eşi dışında birden fazla kadından çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı. Türk müziği sanatçısı Hülya Sözer ile ilişkisinden bir erkek çocuğu, başka bir kadından ise bir kız çocuğu olduğu iddia edildi. Bu iddialar cenaze töreninde gündeme gelince büyük bir skandal patladı.

NAKİT SERVETİ ORTADAN KAYBOLDU

Öztürk’ün ardından milyarlarca liralık gayrimenkul ve işletmeler için miras kavgaları başladı. Nakit servetinin gizemli şekilde ortadan kaybolduğu iddiaları ortaya atıldı. Bazı kadınlar babalık davaları açtı; mezarı 1995’te açılarak DNA testi yapıldı. Bu süreçte eşi Muteber Öztürk’ün sunduğu “kısırlık raporlarının” sahte olduğu anlaşıldı ve kendisine hapis cezası verildi.

GİZLİ DEFTERDEN KİMLERİN ADI ÇIKTI?

Öztürk’ün Ataköy’deki Cem Otelleri ve kumarhane işletmeleri de davalara konu oldu. İddialara göre 60 milyon dolarlık yatırımı yerine getirmedi. İşletmeler kayyuma devredildi. Bu sırada ortaya çıkan gizli defterlerinde dönemin siyasetçilerine ve bürokratlarına verilen rüşvetlerin yazılı olduğu öne sürüldü.

1990’ların ortasında açılan davalarla Öztürk’ün mezarı defalarca açıldı. “Mezarında bile rahat yok” başlıkları gazetelerde yer aldı. 2000’li yıllarda miras kavgaları hâlâ devam ediyordu. Ataköy’deki araziler ve oteller, yıllar sonra TOKİ’ye devredildi, bazı tesisler yıkıldı.

Hem iş dünyasında kazandığı servet hem de ölümünün ardından patlak veren skandallarla Yafes Öztürk, Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran iş insanlarından biri oldu. Lakapları, serveti, skandalları ve miras kavgalarıyla adı uzun yıllar konuşuldu.