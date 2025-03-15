Son günlerde ekonomik gelişmeler birçok yatırımcının yönünü farklı bir yatırım aracına yönlendirdi. Bu yatırım araçlarından biri de bozuk para koleksiyonculuğu. Zaman içinde değer kazanan bir bozuk para adeta altınla yarışabiliyor.

Koleksiyonluğa artan ilgi, bu bozuk paraların değerinin yükselmesine neden olurken, sadece nostaljik ya da estetik değeri ile değil, aynı zamanda ekonomiye olan etkisiyle de dikkat çekiyor. Özellikle sınırlı sayıda üretilen, nadir bulunan bozuk paraların fiyatları, zamanla altınla yarışır seviyelere ulaşmaya başladı. Çevrimiçi platformda satılan 1989 yılına ait hatalı baskı 50 lira 3000 liradan satılıyor.

Birçok yatırımcı da bu tür bozuk paralara yatırım yaparak, değer kazanmalarını bekliyor. Mesela 2000’li yıllarda piyasaya sürülen bazı madeni paralar, bugün 50 katından fazla değer kazanabiliyor. Cüzdanlarında bu bozuk paralardan taşıyanlar, yatırım yaparken farkında olmadan büyük bir kazanç elde etmiş olabilir. Fiyatlarındaki artış ise, bu bozuk paralara olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.