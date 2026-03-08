ABD darphanesi tarafından üretilen banknotlar arasında en az rastlanan ve en çok efsaneye konu olan 2 dolarlık banknot, gerçek bir "nadir eser" statüsüne yükseldi. Seri üretimi 1966 yılında durdurulan, ardından ABD’nin bağımsızlığının 200. yılı anısına sınırlı sayıda basılan bu paralar, günümüzde toplam dolaşımdaki banknotların yalnızca %1'ini oluşturuyor. Birçok ABD vatandaşının dahi hayatı boyunca eline almadığı bu banknotlar, koleksiyoncuların en büyük hedefleri arasında yer alıyor.

MADDİ REFAHIN SEMBOLÜ KABUL EDİLİYOR

Nadir bulunması nedeniyle zamanla bir "uğur parası" haline gelen 2 dolarlık banknot, finansal başarı ve maddi refahın simgesi olarak görülüyor. Halk arasındaki inanışa göre, cüzdanda taşınan bu banknotun parayı çektiği ve sahibini finansal zorluklardan koruduğu kabul ediliyor. Özellikle özel günlerde refah ve şans dileğiyle hediye edilmesi gelenekselleşen bu para, günlük alışverişten çok bir yatırım ve tılsım aracı olarak saklanıyor.

YIRTILMIŞ KÖŞE "KÖTÜ ŞANS" GETİRİYOR

Banknotla ilgili batıl inançlar sadece zenginlikle sınırlı değil. Eski bir geleneğe göre, hasar görmüş veya köşesi yırtılmış 2 dolarlık banknotların uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. Yanlışlıkla köşesi eksik bir banknot alan kişilerin, olası aksiliklerden kaçınmak için bu parayı ellerinden çıkardıkları biliniyor.

KOLEKSİYONERLER SERVET ÖDÜYOR

Piyasada bulunan modern kopyaların azlığı ve orijinal baskıların tarihselliği, bu banknotları müzayedelerin vazgeçilmezi kılıyor. Özellikle seri numarası ardışık olan veya üretim yılına göre "hatalı" basılan örnekler, açık artırmalarda servet değerinde alıcı bulabiliyor. Eğer cüzdanınızın kenarında köşesinde kalmış eski bir 2 dolar varsa, bu kağıt parçası aslında hayal edemeyeceğiniz bir finansal değer taşıyor olabilir.