Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak sınırlı sayıda basılan ve piyasaya sürülen 2023 tarihli 5 Türk Lirası madeni paralar, nümismatik dünyasında yoğun ilgi görüyor. İlk etapta 100 milyon adet basılan bu paralar, zamanla dolaşımdan çekilip koleksiyonlara dahil edildikçe piyasadaki bulunabilirliği azalıyor.

ÖZEL BİR TEMA VE TASARIMLA BASILDI

Bu madeni parayı sıradan paralardan ayıran ve koleksiyon değerini artıran temel unsurlar şunlar var:

- Sınırlı Baskı: Cumhuriyet tarihinde ilk kez 5 TL değerinde madeni bir para, bu kadar özel bir tema ve tasarım ile basıldı.

- Tasarım Özellikleri: Paranın ön yüzünde "Türkiye Yüzyılı" logosu, arka yüzünde ise Atatürk portresi ve 100. yıl amblemi yer alıyor.

- Kondisyon Farkı: Hiç kullanılmamış, parlayan durumdaki 5 adetlik setler, özellikle koleksiyoncular arasında daha yüksek prim yapıyor.

DEĞERİNİ KATLAYABİLİR

Para uzmanlarına göre, hatıra paraları basıldığı yılın hemen ardından değil, üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra asıl değerine ulaşıyor. Ancak 100. yıl sembolizmi güçlü oluğu için piyasada "çil" durumundaki 5'li setler şimdiden nominal değerlerinin çok üzerinde el değiştiriyor. Uzmanlar, bu paraların gelecekte dönemin kanıtlarından biri olarak yüksek değerlere ulaşacağını öngörüyor.